США переслідують вже третій нафтовий танкер поблизу Венесуели – Reuters

Берегова охорона США переслідує нафтовий танкер у міжнародних водах поблизу Венесуели. Про це в неділю повідомили агентству Reuters американські посадовці. У разі успіху це стане вже третьою подібною операцією менш ніж за два тижні та другою за поточні вихідні.

За словами одного з чиновників, йдеться про судно так званого «тіньового флоту», яке перебуває під санкціями та використовується Венесуелою для обходу обмежень. Танкер, як зазначається, ходить під фальшивим прапором і перебуває під судовим ордером на арешт. Інший посадовець уточнив, що судно наразі не було взяте на абордаж, а перехоплення може здійснюватися в різних формах, зокрема шляхом супроводу або зближення з підозрілими суднами.

Чиновники, які говорили на умовах анонімності, не назвали ні точного району операції, ні назви танкера.

Реклама

Реклама

Минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про «блокаду» всіх санкційних нафтових танкерів, що заходять до Венесуели або залишають її порти. Кампанія тиску Вашингтона на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, за даними Reuters, включає посилення військової присутності в регіоні та понад два десятки ударів по суднах у Тихому океані та Карибському морі поблизу країни. Повідомляється щонайменше про 100 загиблих унаслідок цих атак.

Директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Гассетт заявив в інтерв’ю CBS, що два раніше захоплені танкери працювали на чорному ринку та постачали нафту країнам під санкціями. За його словами, ці операції не мають суттєво вплинути на ціни на нафту в США.

Водночас один із трейдерів зазначив Reuters, що затримання суден може спричинити помірне зростання цін на нафту на початку торгів в Азії. Аналітик UBS Джованні Стауново вважає, що ринок може розцінити ситуацію як ескалацію, оскільки під загрозою опиняються додаткові обсяги венесуельської нафти.

Інші експерти зазначають, що дії США підвищують геополітичні ризики та можуть ускладнити роботу «тіньового флоту», який транспортує нафту з країн під санкціями, зокрема Венесуели, Росії та Ірану. За оцінкою аналітика NextBarrel Матіаса Тоньї, ці події можуть також стимулювати Україну до подальших ударів по російських суднах, а європейські країни – до затримання суден, пов’язаних із Москвою.

Тоньї додав, що видобуток нафти у Венесуелі та Ірані вже демонструє ознаки сповільнення, і подібна тенденція може проявитися й у Росії. Нафта з країн під санкціями, за його словами, ймовірно, продаватиметься з більшими знижками через зростання логістичних витрат, що може стримувати подальше зростання світових цін.