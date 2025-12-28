У ніч на 28 грудня росія атакувала Україну 48 безпілотниками: ППО знищила 30

У ніч на 28 грудня сили протиповітряної оборони України збили та подавили 30 ворожих безпілотників із 48, якими Росія атакувала територію країни. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атака тривала з 18:00 27 грудня, противник застосував ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотники інших типів із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також Гвардійське і Чауда з тимчасово окупованої АР Крим. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30, на півночі, півдні та сході країни збито або подавлено 30 ворожих БпЛА. Водночас зафіксовано влучання 18 безпілотників на дев’яти локаціях.

