У Польщі триває підготовка до візиту Зеленського

Триває інтенсивна підготовка до візиту президента України до Польщі. Керівник Управління міжнародної політики президента Марцін Пшидач оголосив, що узгодження з Києвом тривають вже кілька днів, повідомляє Польське Радіо. «Ми ведемо інтенсивний діалог і формуємо порядок денний цього візиту», — розповів міністр.

«Питання візиту це не лише про дату. Знаємо, що президент Зеленський позитивно відповів на запрошення президента Навроцького і приїде до Варшави. Тому не лише про дату йдеться, важливим є зміст цього візиту. Питання в тому, що саме має бути предметом розмов», — зазначив Марцін Пшидач.

Для президента Кароля Навроцького найважливішими темами переговорів, які він хоче провести з Володимиром Зеленським, є безпека в регіоні, участь Польщі в майбутніх проєктах, пов’язаних з відбудовою України, та, звісно, історичні питання.

