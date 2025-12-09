Зеленський звернувся до США та Європи по безпекові гарантії для виборів під час війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до проведення виборів за умови забезпечення безпеки міжнародними партнерами. Він попросив США та європейські країни надати гарантії, які дозволять організувати голосування протягом 60-90 днів

Про це Володимир Зеленський сказав 9 грудня, повідомляють Новини.Live.

Водночас президент зазначив, що питання виборів України – це питання українського народу.

Реклама

Реклама

“Це питання народу України, а не народу інших держав. При всій повазі до наших партнерів. Скажу відверто, що до виборів я готовий”, – зазначив Зеленський.

Чутки про те, що він чіпляється за крісло президента, й тому не закінчується війна, Зеленський назвав неадекватною історією. На думку українського лідера, щоб провести вибори, по-перше, необхідна безпека. По-друге – законодавча основа для легітимності проведення виборів.

“Через те, що це питання сьогодні піднімає президент Сполучених Штатів Америки, наші партнери, я відповім дуже коротко. Дивіться, я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз Сполучені Штати Америки допомогти мені”, – заявив Зеленський.

За словами президента, якщо разом з європейськими колегами забезпечити безпеку для проведення виборів, тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів.

“Прошу, щоб депутати нашої фракції, наші парламентарі, підготували законодавчі пропозиції, щодо можливості зміни законодавчих основ і закону про вибори під час воєнного стану”, – повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що очікує пропозицій від партнерів та від нардепів завтра, коли він повернеться до України.