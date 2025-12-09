У Рівному внаслідок вибуху у квартирі постраждало подружжя

Сьогодні, 9 грудня, у Рівному в одному з багатоповерхових будинків на вулиці Данила Галицького пролунав вибух. Постраждало подружжя.

Про це повідомили в ГУНП в Рівненській області.

Як розповіла поліцейським власниця квартири, 64-річна жителька Рівного, вона разом зі 70-річним чоловіком кілька днів тому повернулися із-за кордону. Сьогодні, коли жінка перебувала на кухні, стався вибух.

Подружжя самостійно звернулося до лікарні: медики діагностували в обох незначні опіки.

Остаточну причину вибуху встановлюватимуть фахівці за результатами призначених експертиз.

Як раніше повідомляли правоохоронці, вибух стався внаслідок витоку газу, без подальшого займання.