У Дніпрі чоловік намагався зарізати жінку через ревнощі

Житель Дніпра напав з ножем на жінку, завдавши їй важких поранень у груди. Постраждалу госпіталізували.

Про це повідомили у Дніпропетровському обласному центрі екстреної медицини.

“Виклик здійснив сам кривдник. Чоловік, перебуваючи, ймовірно, у стані сильного алкогольного сп’яніння, не просто повідомив про злочин, а й у вкрай агресивній та нецензурній манері підтвердив, що ці жахливі рани завдав саме він”, – розповіли медики.

На місце події працювала бригада інтенсивної терапії та реанімації. З’ясувалося, що чоловік завдав жертві поранень через ревнощі під час спільного вживання алкоголю.

Медики наклали пов’язки на рани, провели знеболення, розпочали інфузійну терапію та ввели кровоспинні засоби. Жінку доставили до профільної міської лікарні Дніпра. У поліції напад поки що не коментували.