        Кримінал

        На Одещині чоловік побив свою матір до смерті і намагався видати це за нещасний випадок

        Сергій Бордовський
        8 Грудня 2025 11:32
        читать на русском →
        Син намагався приховати вбивство матері, пояснюючи травми «випадковим падінням» / Фото: Нацполіція
        Син намагався приховати вбивство матері, пояснюючи травми «випадковим падінням» / Фото: Нацполіція

        В Одеській області 44-річний чоловік побив свою 74-річну матір до смерті, після чого намагався пояснити медикам і поліції, що вона нібито впала та травмувалася випадково. Правоохоронці викрили його причетність та повідомили про підозру.

        Поліція повідомила, що в Березівському районі чоловік, який заявив медикам про «випадкове падіння» матері, насправді смертельно побив її під час побутового конфлікту. Кілька днів тому він серед ночі викликав «швидку» для 74-річної жінки, стверджуючи, що вона впала у приватному будинку й отримала серйозні травми.

        Лікарі, прибувши на місце, виявили жінку без ознак життя та повідомили про це правоохоронцям. У ході першочергових слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що тілесні ушкодження не були випадковими: син побив матір під час сварки. За даними слідства, він кілька разів ударив її кулаком у голову.

        Попередньо, причиною смерті став травматичний субарахноїдальний крововилив і набряк мозку. Остаточний висновок надасть судово-медична експертиза.

        Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

        Суд уже обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.


