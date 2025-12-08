У Києві матір підпалила двері своєї доньки після конфлікту: справу передали до суду

У Києві завершили досудове розслідування щодо жінки, яка підпалила двері квартири своєї доньки після конфлікту. Обвинувальний акт скеровано до суду, злочин карається позбавленням волі до десяти років.

Киянку судитимуть за підпал дверей у квартирі 23-річної доньки / Фото: Нацполіція

Поліція Києва повідомила, що до суду передали справу киянки, яка у жовтні підпалила вхідні двері квартири своєї 23-річної доньки. Про займання в багатоповерхівці заявила сама потерпіла.

У ході слідства встановили, що 44-річна жінка прийшла до під’їзду доньки та за допомогою запальнички підпалила двері її квартири. Правоохоронці затримали правопорушницю за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили речові докази.

Киянці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. За такі дії жінці загрожує до десяти років позбавлення волі.