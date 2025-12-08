Генштаб повідомив про нові втрати РФ: за добу ліквідовано ще 810 окупантів

Бойові втрати російської армії продовжують зростати: станом на 8 грудня Генштаб повідомив про понад 1 181 680 ліквідованих окупантів. За останню добу українські сили додали ще 810 одиниць до цієї цифри.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про загальні бойові втрати російської армії станом на 8 грудня 2025 року.

За оцінками військових, з 24 лютого 2022 року загальні втрати особового складу РФ становлять близько 1 181 680 осіб, з них 810 — за минулу добу. Українські сили також знищили 11 403 танки, 23 689 бойових броньованих машин та 34 917 артилерійських систем.

Крім того, повідомляється про 1 562 РСЗВ, 1 253 засоби ППО, 431 літак та 347 гелікоптерів. Загальна кількість збитих БПЛА оперативно-тактичного рівня сягнула 88 457 одиниць, крилатих ракет — 4 058. Також знищено 28 кораблів і катерів, 1 підводний човен, 69 182 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн та 4 018 одиниць спеціальної техніки. Дані уточнюються.