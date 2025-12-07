        Суспільство

        У ЗСУ прокоментували спроби агресора знищити Печенізьку дамбу

        Віктор Алєксєєв
        7 Грудня 2025 17:59
        Печенізька дамба після удару 7 грудня / Фото із соцмереж
        16 армійський корпус ЗСУ повідомив, що Печенізька дамба вже тривалий час перебуває під системними ударами російських військ. Агресор намагається знищити об’єкт іранськими «Шахедами», керованими авіабомбами, ракетами різних типів, «Молніями» та FPV-дронами. За останні дні зафіксовано кілька спроб ураження дамби, а позавчора ракета РФ влучила в дачний масив поблизу, знищивши понад десять будинків.

        Українська сторона наголосила, що усвідомлює потенційні ризики та заздалегідь підготувала плани реагування. Розроблено запасні маршрути руху, які вже активно використовуються і повністю забезпечують необхідну логістику. Підрозділи накопичили матеріально-технічні засоби, тож можливе тимчасове припинення руху через дамбу не вплине критично на бойові дії. У разі потреби переправу готові оперативно відновити спеціальні інженерні підрозділи.

        У корпусі підкреслюють, що Печенізька дамба є критично важливим цивільним об’єктом для водопостачання, екосистемної стабільності й безпеки десятків населених пунктів Харківської області. Удари по ній не мають жодного військового виправдання та є невибірковими атаками, прямо забороненими ст. 52 Додаткового протоколу І. Такі дії становлять грубе порушення міжнародного гуманітарного права та кваліфікуються як воєнний злочин.

        Згідно зі ст. 56 Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій, заборонено завдавати ударів по спорудах, що містять небезпечні сили — зокрема по греблях і дамбах — якщо це може призвести до великих втрат серед цивільного населення, затоплення або гуманітарної катастрофи. У корпусі наголошують, що атаки РФ на Печенізьку дамбу загрожують життю тисяч людей, можуть спричинити масштабне затоплення та мають ознаки тероризування населення, що суперечить ст. 51(2) Протоколу І.


