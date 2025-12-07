Де ніколи не слід ставити різдвяну ялинку

Це переклад статті на сайті Марти Стюарт з порадами щодо різдвяно-новорічної ялинки.

Коли ви знаходите ідеальну ялинку на різдвяній фермі, хочеться зберегти її якнайдовше, щоб насолоджуватися її зеленим виглядом і свіжим ароматом хвої. Щоб дерево залишалося здоровим і свіжим упродовж усіх свят, варто врахувати кілька важливих моментів під час вибору місця для нього. Готуючись до різдвяного сезону, ми поспілкувалися з фахівцями з садівництва, лісівництва та різдвяних ферм, щоб з’ясувати, в яких місцях удома не слід розміщувати ялинку, якщо ви хочете, щоб вона простояла довше, а також зібрали корисні поради щодо догляду. Тут ми ділимося їхніми рекомендаціями.

Уникайте місць поблизу тепла та світла

Біля каміна часто ставлять різдвяні дерева, щоб створити затишну святкову атмосферу, яку всі люблять. Однак експерти зазначають, що розміщення ялинки біля джерела тепла — каміна, вентиляційної решітки опалення або вікна з прямим сонячним промінням — є одним із найгірших варіантів. Такі місця швидко висушують гілки та збільшують ризик пожежі під час свят.

Реклама

Реклама

За словами Курта Еммеріха з Emmerich Christmas Tree Farm, дуже важливо виставляти ялинку в прохолодному місці, щоб зберегти її свіжість протягом усього сезону і забезпечити безпеку в домі.

Як тепло й світло висушують ялинку

Якщо різдвяне дерево стоїть біля каміна, обігрівача або в зоні прямого сонячного світла, випаровування посилюється, і ялинка швидше втрачає вологу. Через висихання дерево гірше поглинає воду через стовбур і хвою. У результаті воно починає всихати та скидати голки, створюючи безлад, який доводиться прибирати пилососом, пояснює Берт Крегг, професор садівництва та лісівництва Мічиганського державного університету. Крім того, сухість робить ялинку пожежонебезпечною поблизу будь-яких джерел тепла.

Куди краще ставити ялинку

Ідеальні місця — прохолодні зони, віддалені від теплих повітряних потоків, батарей, камінів або яскравих південних вікон. Для безпеки та естетики ялинку краще розташувати біля внутрішньої стіни та підтримувати температуру в кімнаті на рівні 60–65 °F, щоб уповільнити висихання, радить Лінда Ланджело, фахівчиня з садівництва в Університеті штату Колорадо.

«Розташування також має гармоніювати з домом. Уникайте місць, що заважають пересуванню, закривають огляд або архітектурні елементи, або навпаки — таких, де дерево буде поза увагою й може бути занедбане», — каже Деймон Абді з дослідницької станції Гаммонда аграрного центру Університету штату Луїзіана.

Як зберегти ялинку свіжою

Експерти діляться порадами, які допоможуть зберегти дерево упродовж усього сезону: