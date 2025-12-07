Як дружини і дівчата їдуть на фронт до коханих

“Хвилююся не за себе, а за чоловіка. Саме зараз він виходить із позиції”, – розповідає Саша. Їй двадцять два, і вона їде на побачення з коханим у Краматорськ. Дорога туди хоч і довга, але наповнена очікуванням. Назад повертатися важче – знову кількасот кілометрів розлуки, йдеться у репортажі BBC Україна.

У плацкартному вагоні, що прямує зі Львова до межі Харківської області у Барвінкове, – переважно військові та жінки різного віку. Молодші, як Саша, їдуть на короткі, але такі бажані зустрічі з чоловіками. Старші – щоб забрати рідних, провідати домівку або залатати вікна після ударів.

З 5 листопада Укрзалізниця призупинила рух поїздів у Донецькій області. Відтоді кінцева на краматорському напрямку – невелике містечко на межі Харківщини і Донеччини. Далі – тільки автобусом. Ця дорога займає близько двох годин. Потяг до Краматорська вже давно назвали “потягом кохання”: на перонах зустрічались пари, яких війна розділила. Тепер цей шлях – із пересадкою, через посилення атак на залізничну інфраструктуру і наближення фронту.

“І в цей момент пересадки може трапитися що завгодно. Та навіть поки їдеш, може трапитися що завгодно. Але добре, що потяги все ще курсують, бо це дає надію”, – каже Саша.

Вона вийшла заміж у серпні. “Дмитро одразу сказав: дружиною мені будеш. Я навіть не планувала виходити заміж до 25”, – усміхається дівчина. До Краматорська вона їздить майже щомісяця, хоча хотіла б і частіше. Та у війську з відпустками складно.

Після одруження в неї навіть з’явилася думка переїхати в Краматорськ. Вони говорять про це постійно, але обоє розуміють: зараз це небезпечно. Дмитро обирає для їхніх зустрічей відносно тихі райони міста, хоча “дуже голосно” буває й там. “Коли він поруч спить, мені нічого не страшно”, – зізнається Саша.

Чоловік Саші – кадровий військовий. Сім років зі своїх двадцяти шести він віддав службі у ЗСУ. У її родині майже всі у формі: тато – поліцейський, після пенсії теж став до лав Збройних сил, старший брат також служить.

Цього разу Саша опинилася у плацкарті через те, що чоловіка не відпустили з ротації і довелося терміново міняти дати. Інший маршрут – через Дніпро – вона теж пам’ятає добре: під час однієї з пересадок неподалік вдарили по заправці. Тоді злякалися всі.

Та навіть такі моменти не змінюють її рішення їхати знову і знову. Для неї ці короткі зустрічі варті всіх труднощів дороги. Швидкісний поїзд, яким вона прямує з Києва, того дня запізниться щонайменше на дві години. На Харківщині, пояснює начальник поїзда, доводиться об’їжджати через обстріли інфраструктури. Ніхто не знає, коли саме прибудуть.

Дорогу до Краматорська вже давно назвали “потягом кохання”: на перонах зустрічались пари, яких війна розділила / Фото BBC

Дістатися з кінцевої до Краматорська виявляється ще одним випробуванням. Саша не одразу знаходить автобус – він стояв в іншому боці містечка і поїхав без неї. Допомогла дівчина-таксистка. По туману вони їхали близько трьох годин. Дорога – розбита, швидше двадцяти кілометрів не розженешся.

Під час розмови Саша постійно усміхається. Її очі світяться в очікуванні зустрічі. Вона бере свою червону термочашку, йде по окріп для капучино і мріє про завтрашній день – прогулянку в Ювілейному парку, каву у затишній кав’ярні, ринок у Краматорську. Того ж вечора по цьому ринку вдарить російський “Смерч” і поранить двох людей.

“Єдине, що тримає, – це здоровий глузд. Ми ще живі, є зв’язок, є можливість побачитися”, – каже Саша і знову усміхається.

На платформі в Барвінковому бородатий чоловік у мультикамі обіймає дівчину у білій куртці. Це Поліна. Вечірній туман огортає станцію, і хтось із бабусь тихо каже, що коли туман – дронів менше. У темряві пасажирам важко зорієнтуватися, куди йти. Вони просто йдуть за натовпом – переважно за людьми в камуфляжі.

“Я напилася валер’янки, щоб не плакати. Минулого разу постійно плакала, і ми не могли нормально попрощатися”, – каже Поліна. Вона познайомилася з Андрієм чотири місяці тому в автобусі Одеса–Київ. Він їхав на службу, вона – додому з моря. В автобусі дивилися “Блакитну лагуну”, а Андрій у відповідь порадив їй фільм “Пляж” з Ді Капріо.

Поліні двадцять чотири, і це її перший приїзд до Краматорська. До цього Андрій приїжджав на вихідні у Київ. “Ми разом недовго, але нам дуже хочеться більше часу разом. Я сказала, що приїду навіть на пів дня, аби просто разом кави випити”, – зізнається вона.

Через скасований поїзд вона їхала купейним вагоном. А Андрій у той час бігав по Слов’янську, шукаючи для неї суп. Коли вони зустрілися, у неї в руках була бабуся, якій вона допомагала зійти з потяга, а в нього – гаряча їжа. Позаду Поліни на лавці – букет червоних троянд. Провідниця забере його у відро з водою, щоб квіти витримали дорогу.

“Це я замість РЕБу”, – жартує Поліна і показує фото троянд на даху військового пікапа.

Вони не бачилися півтора місяця. “Стосунки на відстані – це важко. Коли він не відповідає, я одразу хвилююся. А він може просто бути в душі або без зв’язку. І щоразу треба наново звикати одне до одного”, – каже вона.

Коли Поліна повертається до Києва, її зустрічає звук вибухів. Повітряна тривога тієї ночі тривала понад десять годин. Згодом стане відомо про загиблих і поранених. “На Донеччині було спокійніше”, – тихо підсумовує вона. Для неї цей спокій – у самому слові “разом”.

Тим часом ті самі поїзди, які привозять у прифронтові міста дружин і дівчат, вивозять назад цілі родини. Щодня до евакуаційного хабу на межі Харківщини і Донеччини прибуває близько двохсот людей. Одні їдуть власним транспортом і мають план на майбутнє. Інші чекають на евакуаційний поїзд, який, попри запізнення, все одно колись прибуде.

А поки він їде – у вагонах говорять про кохання, тримають у руках термочашки і букети, і вірять, що ця дорога обов’язково приведе назад, не лише на коротку зустріч, а назовсім.