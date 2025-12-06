Після удару рф знищено склад мережі аптек “Мед-Сервіс” у Дніпрі: постраждали запаси ліків для мільйонів українців

Засновник компанії «Біосфера» Андрій Здесенко повідомив про масштабні руйнування підприємств унаслідок нічної атаки РФ та закликав українців підтримати постраждалий бізнес.

Про це він написав у своєму дописі у Фейсбук.

Здесенко повідомив, що внаслідок російського удару по Дніпру у ніч на 6 грудня найбільших втрат зазнало підприємство його друга Олега Токарєва. На центральному складі мережі аптек «Мед-Сервіс» у Дніпрі спалахнула масштабна пожежа після прильотів. За словами Здесенка, на складі зберігалися ліки сотень постачальників для 500 аптек та мільйонів споживачів по всій Україні. Будівля була зведена у 2023 році за сучасними стандартами та відповідала фармацевтичним нормам.

Попри війну «Мед-Сервіс» продовжував інвестувати в українську економіку, зазначив Здесенко. За час повномасштабної агресії мережа втратила 70 аптек — і тепер зазнає чергового удару. Пожежа на складі триває, однак, за попередніми даними, люди не постраждали.

«Біосфера» пообіцяла надати всебічну допомогу для ліквідації наслідків та підтримки колективу. Здесенко закликав українців приєднатися до підтримки «Мед-Сервісу»: придбавати не лише ліки, а й вітаміни чи засоби гігієни.

«Щоб вистояти, бізнес має єднатися та підтримувати один одного», — наголосив він, закликавши українців підтримувати постраждалі компанії своїми покупками та словами підтримки.