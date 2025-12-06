        Суспільство

        “Примари” ГУР знищили російський “Бук-М3” у Запорізькій області

        Сергій Бордовський
        6 Грудня 2025 14:59
        читать на русском →
        У День ЗСУ розвідники вразили російський комплекс "Бук-М3" на окупованій території / Скріншот
        У День ЗСУ розвідники вразили російський комплекс "Бук-М3" на окупованій території / Скріншот

        Спецпідрозділ «Примари» ГУР знищив російський зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3» на окупованій частині Запорізької області.

        Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що 6 грудня, у День Збройних сил України, бійці спецпідрозділу «Примари» провели результативну операцію на тимчасово окупованій території Запорізької області.

        За даними розвідки, група вистежила й успішно уразила російський зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3» поблизу населеного пункту Святотроїцьке. Це чергове знищення однієї з найбільш дороговартісних систем ППО, які росія використовує для прикриття своїх підрозділів.

        Реклама
        Реклама

        ГУР оприлюднило відео удару, підкресливши, що операцію виконано спеціально з нагоди Дня Збройних сил України.

        Розвідники наголосили, що такі ураження послаблюють можливості противника вести бойові дії та знижують щільність російської протиповітряної оборони на окупованих територіях.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини