Наслідки нічної атаки: пошкодження енергетики, 10 населених пунктів без світла, щонайменше 8 поранених

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко та ДСНС повідомили про масштабні наслідки нічної атаки Росії: пошкоджені енергооб’єкти, десятки житлових будинків і залізнична інфраструктура, великі пожежі у трьох містах. Поранені щонайменше восьмеро людей, у країні посилюють відключення електроенергії.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що провела нараду з керівництвом МВС, в.о. міністра енергетики та державних енергокомпаній щодо ліквідації наслідків нових російських ударів. За її словами, у Запоріжжі пошкоджено енергооб’єкти, без світла залишаються 10 населених пунктів. На місцях працюють аварійні бригади, генератори задіяні для відновлення водопостачання.

На Київщині триває ліквідація пожеж після обстрілів. У Фастові знищено вузлову залізничну станцію та два електропотяги, приміське сполучення вже відновлене. Суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури зафіксовані на Одещині, де громади вже підключені після відбою тривоги. У Дніпропетровській області пошкоджені житлові будинки, поранено трьох людей. У регіонах розгорнуто пункти незламності. Свириденко повідомила, що через масштабні руйнування буде збільшено кількість черг відключень по всій Україні.

ДСНС у своєму повідомленні зазначила, що ніч була однією з найскладніших: Росія вдарила по цивільній інфраструктурі у десяти регіонах. Пошкоджено понад два десятки житлових будинків у Київській, Дніпропетровській, Житомирській та Львівській областях. Зафіксовано щонайменше вісім поранених: троє на Київщині, троє на Дніпропетровщині та двоє на Львівщині.

У Фастові ворог знищив будівлю залізничного вокзалу. У Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві рятувальники гасять масштабні пожежі на складах із продуктами та медикаментами. Триває ліквідація пожеж на енергетичних об’єктах Київщини та Львівщини.

ДСНС повідомила, що до робіт залучено майже 500 рятувальників та близько 200 поліцейських. Підрозділи працюють на 24 локаціях, з яких на 17 пожежі вже ліквідовано, на 7 — роботи тривають. Найскладніші точки — великі пожежі на складах у Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві, де задіяно роботизовані комплекси та авіацію ДСНС.

Рятувальники та поліцейські продовжують документувати наслідки обстрілів, допомагати людям і перевіряти території на наявність небезпечних уламків. У повідомленні ДСНС підкреслюється: «Ваша робота — це життя, збережені попри все».