Сьогодні вночі масовано атакували Київщину: троє поранених, пошкоджено залізничну інфраструктуру

Начальник Київської ОВА Микола Калашник повідомив про трьох поранених цивільних унаслідок масованої атаки дронами та ракетами по області. Тим часом Укрзалізниця заявила про нічний удар по станції Фастів, що спричинив значні зміни в русі приміських поїздів.

Сьогодні вночі атака дронами і ракетами по Київщині спричинила поранення цивільних та перебої в русі потягів / Фото: ДСНС

Начальник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що ворог уночі масовано атакував Київщину дронами та ракетами, під ударом опинилися мирні населені пункти. За його словами, поранення дістали троє цивільних. У Вишгородському районі госпіталізували жінку 1979 року народження з уламковими пораненнями руки, грудної клітки та спини, а також закритою травмою шийного відділу хребта. Ще одна 40-річна жінка отримала рвану рану щоки, її оглянули на місці без подальшої госпіталізації.

У Фастові поранено чоловіка 1983 року народження, у якого рвана рана лівої гомілки. Госпіталізації він не потребує. Калашник зазначив, що всім постраждалим надали необхідну медичну допомогу та закликав мешканців області залишатися у безпечних місцях, оскільки атака триває.

Паралельно Укрзалізниця повідомила про прицільний удар по залізничній інфраструктурі, внаслідок якого пошкоджено вузлову станцію Фастів та приміський рухомий склад. Жертв немає, однак рух приміських поїздів цієї доби суттєво ускладнений.

Компанія тимчасово обмежує сполучення з боку Києва по станції Мотовилівка, з боку Козятина — по станції Кожанка, а з Миронівки — по Фастову-2. Замість маршрутів Київ – Фастів-1 організовано човниковий рух Київ – Мотовилівка.

Регіональний поїзд №892 Фастів – Славутич курсуватиме у сполученні Боярка – Славутич за незмінним графіком. Тимчасово не курсують напрями на Житомир та Васильків, зокрема рейси №6491, №7034, №7037, №6042, №6041 та №6046. Також тимчасово призупинено рух між Черніговом і Славутичем — рейси №6851, №6854, №6853 та №6856.

В Укрзалізниці підкреслили, що максимально зберігають рух у області та просять пасажирів уважно стежити за оновленнями на офіційних сторінках компанії.