У Вашингтоні пройшло жеребкування фінального раунду чемпіонату світу

У Вашингтоні відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату світу з футболу, який пройде у червні-липні 2026 року у США, Канаді та Мексиці.

Чемпіонат світу-2026 з футболу стане історичним: вперше виступлять 48 команд. На момент жеребкування було відомо 42 збірні-учасниці мундіалю: ще шість визначаться у березні у плейоф. Чотирьох представників делегує Європа, одним з яких може стати збірна України.

Хоча увесь список учасників ще не було визначено, кошики жеребкування було складено. Переможців міжконтинентальних матчів плей-оф, так само як і найсильніші команди від Європи, відправили в останній кошик. Інші ж команди (за винятком господарів турніру США, Мексику та Канаду) розподілили по кошиках згідно з їхнім місцем в рейтингу ФІФА.

Реклама

Реклама

Під час жеребкування єдиним обмеженням було потрапляння команд з однієї конфедерації в одну групу. Для Європи це обмеження складало дві команди.

Результати жеребкування ЧС-2026 з футболу

А: Мексика, Республіка Корея, Південна Африка, переможець плейоф Європи (Данія/Північна Македонія/Чехія/Ірландія)

В: Канада, Швейцарія, Катар, переможець плейоф Європи (Італія/Північна Ірландія/Вельс/Боснія і Герцеговина)

С: Бразилія, Марокко, Шотландія, Гаїті

D: США, Австралія, Парагвай, переможець плейоф Європи (Туреччина/Румунія/Словаччина/Косово)

E: Німеччина, Еквадор, Кот-д’Івуар, Кюрасао

F: Нідерланди, Японія, Туніс, переможець плейоф Європи (Україна/Швеція/Польща/Албанія)

G: Бельгія, Іран, Єгипет, Нова Зеландія

H: Іспанія, Уругвай, Саудівська Аравія, Кабо-Верде

I: Франція, Сенегал, Норвегія, переможець міжконтинентального плейофу (Ірак/Болівія/Суринам)

K: Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія

J: Португалія, Колумбія, Узбекистан, переможець міжконтинентального плейофу (ДР Конго/Ямайка/Нова Каледонія)

L: Англія, Хорватія, Панама, Гана

Збірна України була включена до 4-го кошика перед жеребкуванням у статусі учасника плей-оф кваліфікації.

Синьо-жовта команда під керівництвом Сергія Реброва у плей-оф відбору 26 березня 2026 року зіграє зі Швецією, і переможець цього матчу 31 березня у поєдинку за путівку на мундіаль зустрінеться з Польщею або Албанією.

Якщо Україна вийде на ЧС, то гратиме у групі F з командами Нідерланди, Японія, Туніс.

У плейоф чемпіонату світу-2026 вийдуть по топ-2 кожної групи, а також вісім найкращих команд, що фінішують третіми.

Чемпіонат світу з футболу відбудеться з 11 червня до 11 липня.