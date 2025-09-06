Україна поступилася Франції у стартовому матчі відбору ЧС-2026

Національна збірна України розпочала відбірковий цикл чемпіонату світу 2026 року з поразки від Франції у Вроцлаві — 0:2.

Французи відкрили рахунок уже на 10-й хвилині: після швидкої комбінації Олісе отримав передачу від Барколя та переграв Трубіна. До перерви триколірні володіли ігровою перевагою, завдавши дев’ять ударів і виконали три кутові, але український воротар діяв упевнено. Команда Сергія Реброва відповідала контратаками і стандартами, проте результативності це не принесло.

У другому таймі збірна України активізувалася і мала кілька шансів зрівняти рахунок. Найближчими до гола були Довбик, чий удар головою з лінії воріт вибив Конате, та Забарний, після удару якого м’яч влучив у штангу. Франція відповіла моментами Дембеле й Барколя, а вирішальний гол забив Кіліан Мбаппе на 82-й хвилині — 0:2.

Після гри Сергій Ребров відзначив кращу гру команди у другому таймі, проте визнав: без реалізації створених моментів здобути очки проти такої збірної, як Франція, неможливо. Тренер подякував уболівальникам за підтримку у Вроцлаві, яка, за його словами, надала команді додаткової енергії.

Наступний матч відбору Україна проведе 9 вересня в Баку проти Азербайджану (початок — о 19:00 за київським часом).