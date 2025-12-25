“Рома” може продати Довбика: клуби АПЛ стежать за ситуацією

Майбутнє українського форварда Артема Довбика в Ромі залишається невизначеним на тлі інтересу з боку клубів англійської Премʼєр-ліги та можливого трансферу вже у найближче трансферне вікно, пише Estadio Deportivo.

У римському клубі не виключають дострокового продажу нападника, оскільки він поки не став ключовою фігурою проєкту. Рома готова розглянути пропозиції від команд АПЛ, серед яких називають Вест Гем та Евертон, і вже пропонує гравця на англійський ринок.

Довбик приєднався до Роми після вдалого сезону у Жироні, однак адаптація нападника збірної України в Італії виявилася складнішою, ніж очікувалося. У нинішньому сезоні українець провів 14 матчів, забив два м’ячі та віддав дві результативні передачі. Остаточне рішення щодо його майбутнього може бути ухвалене найближчими місяцями.

Реклама