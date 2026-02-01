Аякс оголосив про підписання Зінченка

Аякс, Арсенал та Олександр Зінченко досягли домовленості щодо негайного трансферу гравця до амстердамського клубу. 29-річний футболіст збірної України підписав контракт з «Аяксом» до 30 червня 2026 року, повідомляє пресслужба амстердамського клубу.

Зінченко народився 15 грудня 1996 року в Радомишлі. В Україні він пройшов футбольну академію «Шахтаря», а в середині сезону 2015/2016 перейшов до Росії, де дебютував у професійному футболі за клуб «Уфа». Влітку 2016 року українець підписав контракт з Манчестер Сіті і виступав у Прем’єр-лізі до 2022 року, за винятком сезону 2016/2017, який провів в оренді у ПСВ.

Після цього Зінченко перейшов до «Арсенала», а останні пів року провів в оренді у «Ноттінгем Форест».

Директор з футболу «Аякса» Марейн Бойкер заявив, що клуб підписав досвідченого гравця, який одразу посилить команду в боротьбі за вихід до Ліги чемпіонів УЄФА. За його словами, Зінченко є тактично сильним лівим захисником, додає команді стабільності в обороні та добре підходить до стилю гри «Аякса». Він також наголосив, що українець довів у Прем’єр-лізі здатність ефективно долучатися до побудови атак і ламати лінії суперника.