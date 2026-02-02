Президент ФІФА виступив за повернення російських команд до футбольних турнірів

У ФІФА заявили, що виступають за повернення російських команд до міжнародних футбольних турнірів, адже заборона участі у змаганнях “не досягає мети та лише посилює напруження”.

Про це сказав президент ФІФА Джанні Інфантіно в інтерв’ю програмі The World with Yalda Hakim, пише Sky News.

Коментуючи питання можливого зняття заборони з Росії, запровадженої ФІФА та УЄФА у 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Інфантіно наголосив, що виступає проти практики відсторонення країн від футболу через дії їхніх політичних лідерів.

“Ця заборона нічого не досягла, вона лише створила більше розчарування і ненависті”, – сказав Інфантіно.

Також він висловив переконання, що участь російських дітей і підлітків у футбольних матчах в інших країнах Європи могла б мати позитивний ефект.

Крім того, він заявив, що ФІФА варто закріпити у своїх статутах принцип, за яким жодну країну не слід забороняти до участі у футбольних змаганнях через політичні рішення її керівництва. На його думку, футбол має залишатися простором для збереження контактів і діалогу між країнами.