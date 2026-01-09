Суд конфіскував у екскерівника Харківського ОТЦК автівку та вимагає повернути вартість ще одного авто

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора САП щодо визнання необґрунтованими активів, які перебували в користуванні родини колишнього виконувача обов’язків начальника Харківського обласного ТЦК та СП. Суд ухвалив стягнути в дохід держави один автомобіль і вартість іншого на загальну суму понад 4 млн гривень.

Про це повідомили в ДБР.

Нагадаємо у травні 2025 року працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції викрили факти необґрунтованого збагачення експосадовця ТЦК.

Реклама

Реклама

Прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про цивільну конфіскацію активів на суму 4 млн 850 тис. грн, які перебували в користуванні родини посадовця.

Йдеться про автомобілі BMW X6 (2023 року випуску) та Toyota Camry Hybrid (2022 року випуску), які у 2023–2024 роках набули у приватну власність близькі особи посадовця. У період набуття цих авто чоловік обіймав посади начальника районного ТЦК та СП та виконувача обов’язків начальника обласного ТЦК та СП.

Суд визнав необґрунтованими активами ці два автомобілі та ухвалив рішення стягнути в дохід держави один з автомобілів та вартість іншого автомобіля, що складає понад 4 млн грн.

Робота щодо перевірки інших посадовців триває.