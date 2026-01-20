Готували прорив російських ДРГ у напрямку Сум: суд оголосив вирок двом агентам ФСБ

Суд призначив 16 і 10 років позбавлення волі двом агентам ФСБ, які навесні 2025 року намагалися організувати прорив російських диверсійно-розвідувальних груп на територію Сумської області. Зловмисників затримали під час дорозвідки поблизу військового об’єкта, коли вони складали маршрут для проникнення ворожих груп в обхід позицій Сил оборони України.

Про це повідомили в СБУ.

Співробітники СБУ затримали обох зловмисників на одному з блокпостів регіону, коли вони поверталися після проведення дорозвідки біля військового об’єкта.

“За допомогою розвідвилазки агенти намагалися завершити складання маршруту для проходу ворожої ДРГ з Брянської області вглиб території України поза локаціями Сил оборони”, – розповіли в СБУ.

Один зі зловмисників за сукупністю вчинених злочинів отримав 16 років тюрми. Ним виявився 60-річний громадянин РФ, що проживав на Сумщині та вже притягався до відповідальності за поширення прокремлівської пропаганди.

Як встановило розслідування, рецидивіст був завербований ФСБ через його родичів з Росії. Після агентурного інструктажу він почав відстежувати координати блокпостів та запасних командних пунктів Сил оборони.

До злочинної діяльності він залучив свого 61-річного сусіда, якому суд призначив 10 років тюрми.

Задокументовано, як чоловіки разом під виглядом поїздок на риболовлю об’їжджали прикордонну місцевість та приховано фіксували військові об’єкти. Надалі зібрані відомості громадянин РФ передавав куратору від ФСБ у вигляді голосових повідомлень.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав обох агентів винними відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України: