СБУ та Нацполіція викрили схему розкрадання 36 млн грн у системі Держрезерву

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили злочинну організацію, яка організувала схему розкрадання понад 36 млн грн у системі Державного агентства з управління резервами України. Про це повідомили в СБУ, Нацполіції та Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, посадовці державного підприємства «Комбінат «Прогрес» у змові з підконтрольними комерційними структурами налагодили механізм незаконного отримання прибутку з використання державних складських приміщень. Замість укладення законних договорів оренди вони оформлювали фіктивні угоди про надання послуг із підконтрольними фірмами.

Ексочільника комбінату Держрезерву та спільників затримано на Київщині / Фото: Нацполіція

Фактично склади передавалися в користування бізнесу, однак основний дохід отримували афілійовані компанії, оминаючи державне підприємство та встановлену процедуру оренди держмайна. Після цього приміщення здавалися в суборенду за ринковими цінами, а різницю між реальною та заниженою вартістю виводили через «фірми-прокладки», обготівковували та розподіляли між учасниками схеми.

Слідство встановило близько 50 епізодів протиправної діяльності упродовж 2023–2025 років. Щомісячно зловмисники отримували від 1 до 4 млн грн нелегального доходу, який, за даними правоохоронців, витрачали на придбання елітної нерухомості та автомобілів преміумкласу.

19 лютого 2026 року правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи підозрюваних, вилучили фінансово-господарську документацію, печатки підконтрольних підприємств, електронні носії інформації, чорнові записи та інші докази.

Затримано колишнього виконувача обов’язків генерального директора комбінату та п’ятьох його спільників. Усім шістьом повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) та ч. 5 ст. 191 (привласнення майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.