Запорізька АЕС залишилася без резервної лінії живлення — заява МАГАТЕ

Запорізька атомна електростанція працює на єдиній магістральній лінії електропостачання після втрати резервної понад тиждень тому. Про це йдеться в офіційній заяві Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Як повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, резервна лінія 330 кВ «Феросплавна-1» була відключена 10 лютого, ймовірно внаслідок військової активності поблизу розподільчого вузла Запорізької ТЕС. Наразі станція покладається на лінію 750 кВ «Дніпровська», яка забезпечує всі ключові функції ядерної безпеки.

Команда МАГАТЕ, що перебуває на ЗАЕС, намагається отримати детальну інформацію про характер і масштаби пошкоджень та просить доступ до розподільчого пристрою, однак через обмеження безпеки агентству відмовляють у доступі вже кілька років.

Гроссі заявив, що МАГАТЕ готове точно повідомити про характер пошкоджень і можливий вплив на ядерну безпеку. За його словами, агентство звернулося до обох сторін із пропозицією погодити тимчасове припинення вогню для безпечної оцінки та ремонту пошкоджень. Раніше МАГАТЕ вже сприяло чотирьом тимчасовим домовленостям, що дозволили провести п’ять ремонтів ліній електропередачі ЗАЕС.

В агентстві наголосили, що надійне зовнішнє електропостачання є фундаментальним для забезпечення ядерної безпеки відповідно до «Семи незамінних принципів» та «П’яти принципів» МАГАТЕ щодо запобігання аварії на ЗАЕС.

Крім того, цього тижня команди МАГАТЕ на Рівненській та Хмельницькій АЕС кілька разів змушені були спускатися в укриття. На майданчику Чорнобильської АЕС зафіксували дев’ять безпілотників у зоні моніторингу, а поблизу Хмельницької АЕС один дрон був виявлений приблизно за чотири кілометри від станції. Також одна з діючих АЕС тимчасово втрачала зовнішню лінію живлення менш ніж на добу.

МАГАТЕ повідомило, що завершило 200-ту поставку обладнання в межах програми допомоги Україні для підтримки ядерної безпеки. Цього тижня в межах медичної програми на Чорнобильську АЕС доставили 244 столи та 263 шафи для покращення умов проживання персоналу. Поставку профінансували Австрія та Норвегія.