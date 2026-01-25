Переговори в Абу-Дабі: Москва просуває ідею поділу електроенергії Запорізької АЕС між Україною та Росією

На переговорах щодо припинення війни Росія наполягає на тому, щоб Україна та РФ спільно використовували електроенергію Запорізької атомної електростанції, яка є найбільшою АЕС у Європі.

Як повідомляє Politico з посиланням на американських посадовців, питання контролю над Запорізькою АЕС стало однією з ключових економічних тем переговорів, що відбулися цього тижня в Абу-Дабі. За словами співрозмовників видання, домовленостей досягти не вдалося, однак Москва просуває ідею розподілу виробленої електроенергії між Україною та Росією.

Зустрічі в Абу-Дабі стали першими переговорами, де представники України, Росії та США сіли за стіл одночасно, намагаючись узгодити умови можливого припинення вогню. Обговорення охоплювали економічні та військові питання, а також суперечки щодо територій, які Росія прагне утримати після війни.

Американські посадовці зазначили, що наступний раунд переговорів між українською та російською сторонами запланований на наступну неділю, знову в Абу-Дабі. Водночас поки не відомо, хто саме представлятиме сторони.

У Politico звертають увагу, що вже за кілька годин після завершення одного з раундів переговорів Росія здійснила наймасштабнішу цього року повітряну атаку на Україну, завдавши ударів по цивільній інфраструктурі та залишивши значну частину країни без електропостачання.

За словами американських посадовців, атаки на енергетичну інфраструктуру стали типовою реакцією Росії на тривалі дипломатичні контакти й посилилися на тлі одного з найхолодніших зимових періодів за останні роки.

У США заявляють, що економічні питання, зокрема майбутнє Запорізької АЕС, є частиною ширшого бачення потенційних вигод від миру, однак довіра між сторонами залишається вкрай низькою.