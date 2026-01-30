Удари РФ по енергосистемі підвищують ризики ядерної безпеки в Україні – МАГАТЕ

Російські удари по українській енергетичній інфраструктурі створюють нові серйозні ризики для ядерної безпеки, позбавляючи діючі атомні електростанції стабільного електропостачання, пише Bloomberg.

Про це йшлося під час екстреного засідання Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії у Відні, скликаного для обговорення наслідків атак Росії на критичну інфраструктуру України. Дипломати наголосили, що тривалі удари по енергосистемі не лише залишають мільйони людей без світла і тепла взимку, а й суттєво підвищують ризик ядерної аварії.

На відміну від теплових або відновлюваних електростанцій, атомна генерація потребує постійного електропостачання для роботи систем безпеки. У разі його втрати існує загроза перегріву ядерного палива в активній зоні реактора, що може призвести до небезпечного викиду радіації.

Посол Нідерландів при МАГАТЕ Пітер Потман заявив, що ризики для ядерної безпеки та захищеності в Україні є серйозними і зростають. За його словами, загроза ядерної аварії перебуває на межі того, щоб стати реальністю.

Європейські країни вимагають, аби МАГАТЕ вже наступного місяця надало детальну оцінку вразливості української ядерної енергетики. Наразі міжнародні спостерігачі в Україні перевіряють критично важливі підстанції, які забезпечують передачу електроенергії до атомних станцій.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що будь-яке пошкодження цієї інфраструктури підриває ядерну безпеку і має бути недопущене. Він підкреслив необхідність забезпечення надійного зовнішнього електропостачання для АЕС за будь-яких умов.

Підстанції відіграють ключову роль у стабільності енергосистеми, регулюючи високовольтну передачу струму. Хоча в Україні їх тисячі, критичне значення мають близько десяти вузлів, безпосередньо пов’язаних з атомними реакторами. Їхнє знищення може спричинити масштабні відключення електроенергії та радіологічну надзвичайну ситуацію.

У заяві Європейського Союзу зазначається, що всі діючі атомні електростанції України останніми тижнями були змушені знизити потужність. За оцінкою ЄС, російські атаки суттєво підвищують ризики для систем безпеки на ядерних об’єктах.