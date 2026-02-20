На фронті загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу Дмитро Русецький

На війні з Росією загинув майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу WAKO Дмитро Русецький. Захисник поліг під час виконання бойового завдання на Сумщині.

Про втрату повідомила президентка Федерації кікбоксингу України Ольга Павленко.

Відомо, що захисник загинув 15 лютого під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Писарівка Сумської області.

Дмитро Русецький був багаторазовим чемпіоном України та переможцем Кубків світу з кікбоксингу. Також він працював тренером.

“Від імені Федерація кікбоксингу України WAKO та особисто як Президент Федерації висловлюю щирі співчуття та слова підтримки батькам нашого Героя, рідним і близьким. Розділяємо ваш невимовний біль і сумуємо разом з вами”, – написала Павленко.