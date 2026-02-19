В Україні арештовано активи ще одного російського бізнесмена

За матеріалами Служби безпеки арештовано активи російського бізнесмена Вадима Зарубіна, який причетний до фінансування війни рф проти України. Йдеться про 13 об’єктів комерційної нерухомості та корпоративні права на 8 видобувних компаній в Україні на загальну суму понад 50 млн грн.

Як повідомили в СБУ, серед найбільших активів росіянина – завод абразивів на Кіровоградщині.

Арешт не дозволить йому «переписати» вище назване майно на підставних осіб, щоб уникнути подальшої націоналізації в дохід України.

Як встановило розслідування, Зарубін регулярно перераховував частину прибутків підконтрольних підприємств на потреби збройних угруповань рф.

За матеріалами справи, найбільші «спонсорські» видатки він спрямовував на придбання позашляховиків, безпілотних систем та паливно-мастильних матеріалів для армії країни-агресора.

Для виведення коштів до рф після початку повномасштабної війни фігурант використовував мережу підконтрольних компаній.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Зарубіну про підозру. Йому “світить” 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оскільки зловмисник перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.