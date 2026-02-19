Чи потрібні смартфону 120 Гц, якщо ви не геймер

Ще кілька років тому 120 Гц у смартфоні звучали як щось надмірне — майже як спортивні шини для поїздок у магазин. Сьогодні ж цю характеристику можна зустріти не лише у флагманах, але й у моделях середнього класу. І тут виникає логічне питання: чи має сенс переплачувати за високу частоту оновлення, якщо ви не фанат мобільних ігор?

Виробники переконують: різниця помітна всім. Проте реальність, як завжди, складніша. 120 Гц — це не магічна кнопка «зробити смартфон кращим», а інструмент, користь якого залежить від сценарію використання. Саме тому, переглядаючи смартфони в каталозі https://otak.com.ua/smartfony/, варто одразу ставити собі питання не «чи це модно», а «чи це потрібно саме мені».

Що насправді дають 120 Гц у повсякденному житті

Частота оновлення екрана визначає, скільки разів за секунду зображення оновлюється. 60 Гц — це 60 разів, 120 Гц — удвічі більше. На практиці це означає плавнішу анімацію, м’якший скролінг і швидшу реакцію інтерфейсу.

Навіть без ігор різницю можна помітити у звичних діях:

прокручування стрічки соцмереж;

гортання сайтів і текстів;

перемикання між застосунками;

анімації системи;

жести навігації.

Це не про «вау-ефект», а про відчуття легкості. Смартфон ніби перестає чинити опір вашим діям. Користувачі, які переходять з 60 Гц на 120 Гц, у 70% випадків відзначають комфорт, але не завжди можуть чітко пояснити, у чому саме різниця.

Компроміс, про який часто мовчать

Плавність має ціну — енергоспоживання. Навіть з адаптивними екранами, які знижують частоту до 1–10 Гц у статичних сценах, 120 Гц у середньому споживають більше ресурсу, ніж класичні 60 Гц. За вимірами GSMArena, різниця в автономності між однаковими моделями може сягати 10–15%.

Для когось це дрібниця, для когось — критичний фактор. Якщо ви часто поза домом і не любите носити повербанк, додаткові години роботи можуть бути важливішими за плавність інтерфейсу.

Коли 120 Гц справді мають сенс

Щоб не плутатися, варто подивитися на питання практично — через власні звички:

Якщо ви багато читаєте зі смартфона. Плавний скролінг зменшує візуальну втому, особливо за довгих текстів. Якщо активно користуєтеся соцмережами. Стрічки виглядають м’якше, без ривків, що робить взаємодію приємнішою. Якщо цінуєте «відчуття швидкості». Навіть без ігор смартфон здається більш чуйним і сучасним. Якщо плануєте користуватися телефоном кілька років. 120 Гц — це запас на майбутнє, коли застосунки стануть ще важчими. Якщо екран підтримує адаптивну частоту. У такому разі мінуси автономності мінімізуються.

Однак якщо смартфон для вас — це месенджери, дзвінки й навігація, різниця може бути не варта доплати.

Не геймер — не означає «не потрібно»

120 Гц — це не про ігри, а про комфорт. Однак він буває різним. Для одних комфорт у плавності, для інших — у стабільній батареї. Саме тому важливо дивитися на смартфон як на інструмент, а не набір модних характеристик.

Вибираючи модель у магазині otak, варто чесно відповісти собі: що для вас важливіше — ще трохи м’якший інтерфейс чи зайва година автономності. І це буде правильніший вибір, ніж просто галочка «120 Гц» у характеристиках