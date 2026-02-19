Чи потрібні смартфону 120 Гц, якщо ви не геймер

Ще кілька років тому 120 Гц у смартфоні звучали як щось надмірне — майже як спортивні шини для поїздок у магазин. Сьогодні ж цю характеристику можна зустріти не лише у флагманах, але й у моделях середнього класу. І тут виникає логічне питання: чи має сенс переплачувати за високу частоту оновлення, якщо ви не фанат мобільних ігор?
Виробники переконують: різниця помітна всім. Проте реальність, як завжди, складніша. 120 Гц — це не магічна кнопка «зробити смартфон кращим», а інструмент, користь якого залежить від сценарію використання. Саме тому, переглядаючи смартфони в каталозі https://otak.com.ua/smartfony/, варто одразу ставити собі питання не «чи це модно», а «чи це потрібно саме мені».
Що насправді дають 120 Гц у повсякденному житті
Частота оновлення екрана визначає, скільки разів за секунду зображення оновлюється. 60 Гц — це 60 разів, 120 Гц — удвічі більше. На практиці це означає плавнішу анімацію, м’якший скролінг і швидшу реакцію інтерфейсу.
Навіть без ігор різницю можна помітити у звичних діях:
- прокручування стрічки соцмереж;
- гортання сайтів і текстів;
- перемикання між застосунками;
- анімації системи;
- жести навігації.
Це не про «вау-ефект», а про відчуття легкості. Смартфон ніби перестає чинити опір вашим діям. Користувачі, які переходять з 60 Гц на 120 Гц, у 70% випадків відзначають комфорт, але не завжди можуть чітко пояснити, у чому саме різниця.
Компроміс, про який часто мовчать
Плавність має ціну — енергоспоживання. Навіть з адаптивними екранами, які знижують частоту до 1–10 Гц у статичних сценах, 120 Гц у середньому споживають більше ресурсу, ніж класичні 60 Гц. За вимірами GSMArena, різниця в автономності між однаковими моделями може сягати 10–15%.
Для когось це дрібниця, для когось — критичний фактор. Якщо ви часто поза домом і не любите носити повербанк, додаткові години роботи можуть бути важливішими за плавність інтерфейсу.
Коли 120 Гц справді мають сенс
Щоб не плутатися, варто подивитися на питання практично — через власні звички:
- Якщо ви багато читаєте зі смартфона. Плавний скролінг зменшує візуальну втому, особливо за довгих текстів.
- Якщо активно користуєтеся соцмережами. Стрічки виглядають м’якше, без ривків, що робить взаємодію приємнішою.
- Якщо цінуєте «відчуття швидкості». Навіть без ігор смартфон здається більш чуйним і сучасним.
- Якщо плануєте користуватися телефоном кілька років. 120 Гц — це запас на майбутнє, коли застосунки стануть ще важчими.
- Якщо екран підтримує адаптивну частоту. У такому разі мінуси автономності мінімізуються.
Однак якщо смартфон для вас — це месенджери, дзвінки й навігація, різниця може бути не варта доплати.
Не геймер — не означає «не потрібно»
120 Гц — це не про ігри, а про комфорт. Однак він буває різним. Для одних комфорт у плавності, для інших — у стабільній батареї. Саме тому важливо дивитися на смартфон як на інструмент, а не набір модних характеристик.
Вибираючи модель у магазині otak, варто чесно відповісти собі: що для вас важливіше — ще трохи м’якший інтерфейс чи зайва година автономності. І це буде правильніший вибір, ніж просто галочка «120 Гц» у характеристиках