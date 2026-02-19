        Спорт

        Україна не бойкотуватиме Паралімпіаду-2026

        Віктор Алєксєєв
        19 Лютого 2026 13:41
        Ілюстративне фото / Фото Національний комітет спорту інвалідів України
        Ілюстративне фото / Фото Національний комітет спорту інвалідів України

        Україна не розглядає можливості бойкоту Паралімпіади-2026 попри допуск російських та білоруських паралімпійців під національним прапором. Про це заявив Президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич у коментарі hromadske.

        Сушкевич акцентував, що Україна не використовуватиме можливість не брати участі в Паралімпіаді.

        “Якщо ми не поїдемо, це означатиме дозволити Путіну здобути перемогу над українськими паралімпійцями, над Україною, виключивши нас з Ігор. Цього не буде!”, — зазначив Сушкевич.

