Україна не бойкотуватиме Паралімпіаду-2026

Україна не розглядає можливості бойкоту Паралімпіади-2026 попри допуск російських та білоруських паралімпійців під національним прапором. Про це заявив Президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич у коментарі hromadske.

Сушкевич акцентував, що Україна не використовуватиме можливість не брати участі в Паралімпіаді.

“Якщо ми не поїдемо, це означатиме дозволити Путіну здобути перемогу над українськими паралімпійцями, над Україною, виключивши нас з Ігор. Цього не буде!”, — зазначив Сушкевич.

