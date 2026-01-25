Компанію Meta звинувачують у доступі до приватних чатів WhatsApp

Міжнародна група позивачів подала до суду на Meta Platforms, заявивши, що компанія вводила користувачів в оману щодо конфіденційності чатів у WhatsApp. У позові стверджується, що Meta може зберігати, аналізувати та отримувати доступ до нібито приватних повідомлень.

Як пише Bloomberg, позов подали в п’ятницю до окружного суду США в Сан-Франциско. Позивачі заявляють, що твердження Meta про наскрізне шифрування повідомлень у WhatsApp не відповідають дійсності.

WhatsApp позиціонує наскрізне шифрування як ключову функцію сервісу, зазначаючи, що повідомлення можуть читати лише відправник і отримувач, а сама компанія не має до них доступу. У додатку користувачам також повідомляють, що лише учасники чату можуть читати, слухати або поширювати повідомлення.

Реклама

Реклама

У позові стверджується, що Meta і WhatsApp зберігають і аналізують зміст комунікацій користувачів, а співробітники компаній можуть отримувати до них доступ. Позивачі також звинувачують керівництво компаній у введенні в оману мільярдів користувачів у всьому світі.

Представник Meta назвав позов безпідставним і заявив, що компанія домагатиметься санкцій проти адвокатів позивачів. У компанії наголосили, що WhatsApp уже десять років використовує наскрізне шифрування за протоколом Signal, а твердження про відсутність шифрування назвали абсурдними.

Серед позивачів — громадяни Австралії, Бразилії, Індії, Мексики та Південної Африки. У скарзі також згадуються викривачі, однак їхні імена не розкриваються. Адвокати позивачів просять суд надати позову статус колективного.