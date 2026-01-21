Антикорупційний суд дозволив арешт частини майна Юлії Тимошенко та її чоловіка

Вищий антикорупційний суд дозволив арештувати майно народної депутатки Юлії Тимошенко, вилучене під час обшуків, а також майно, оформлене на її чоловіка Олександра Тимошенка. Водночас суд відмовився арештовувати кошти на банківських рахунках політикині.

Як повідомляє hromadske, відповідні рішення були оголошені під час трансляції судового засідання. Суд відмовив в арешті коштів, розміщених на банківських рахунках Юлії Тимошенко.

Водночас суд дозволив накласти арешт на майно Олександра Тимошенка. Йдеться про позашляховик Toyota Land Cruiser 200, автомобілі ГАЗ-14 та Audi A8, а також два гаражі у Дніпрі.

Реклама

Реклама

Також суд дозволив арештувати майно, вилучене у Юлії Тимошенко під час обшуку 13 січня в офісі партії «Батьківщина». Серед цього майна — шість мобільних телефонів, системний блок, 40 тисяч доларів готівкою разом із пакетом «Нової пошти», ще 6,3 тисячі доларів готівкою та чорнові записи.

Як зазначає hromadske, увечері 13 січня антикорупційні органи повідомили про викриття лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко на пропозиції дати хабар депутатам за голосування за або проти конкретних законопроєктів.

Правоохоронці оприлюднили фрагмент розмови Тимошенко з неназваним парламентарем, у якому йшлося про розгляд кадрових рішень. Також були виявлені повідомлення, з яких випливає, що вказівки щодо призначень стосувалися останніх змін в уряді — призначень Михайла Федорова та Дениса Шмигаля на нові посади, а також відставки Василя Малюка з посади голови СБУ.

Юлія Тимошенко підтвердила інформацію про обшуки в офісі партії, але відкинула всі звинувачення.