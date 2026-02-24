У ЄС хочуть змінити 40-річні правила вступу заради України

У Європейському Союзі планують змінити правила вступу, які діють понад 40 років, щоб прискорити інтеграцію України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ єврокомісарки з питань розширення Марти Кос на конференції YES Meeting, організованій Фондом Віктора Пінчука.

За словами Кос, нинішня методологія розширення створювалася для мирних часів, коли країни-кандидати мали достатньо часу для проведення реформ. Вона зазначила, що зараз такого часу немає, тому готується новий підхід, який дозволить Україні та деяким іншим країнам-кандидатам інтегруватися раніше. Водночас для цього потрібна згода всіх 27 країн-членів ЄС.

Єврокомісарка підкреслила, що за чинною методологією неможливо, щоб Україна стала членом ЄС з 1 січня 2027 року. Вона наголосила, що зміна підходу є політичним рішенням, яке має бути підтримане всіма державами Євросоюзу.

Кос також зазначила, що процес вступу складається з двох частин — технічної та політичної. За її словами, з 2024 року Україна мала провести 68 важливих реформ і вже виконала 63, що свідчить про швидке просування вперед. Інша частина процесу — політична.