Мадяр показав знищення російської техніки у ніч на 24 лютого

У ніч на 24 лютого Підрозділи Сил безпілотних систем знищили та уразили низку засобів протиповітряної оборони та реактивної артилерії противника. Серед цілей – РСЗВ “Ураган”, ЗРК “Бук-М1”, ЗРГК “Панцирь-С1” та РЛС “Малахіт”.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді.
Серед уражених сьогодні вночі засобів протиповітряної оборони та реактивної артилерії противника:
- РСЗВ “Ураган”, виявлений на вогневій позиції, знищений у Запорізькій області пілотами 7 батальйону “Кайрос” 414 ОБр “Птахи Мадяра”;
- ЗРК “Бук-М1” виявлений та знищений у районі населеного пункту Свободне Донецької області пілотами 412 ОБр СБС Nemesis;
- ЗРГК “Панцирь-С1” виявлений та уражений у районі населеного пункту Красносільське в АР Крим (ТОТ) “Птахами” 1 ОЦ СБС;
- РЛС “Малахіт” виявлений та уражений у районі населеного пункту Новофедорівка в АР Крим (ТОТ) “Птахами” 1 ОЦ СБС.