Мадяр показав знищення російської техніки у ніч на 24 лютого

Сапер ДПСУ переправляв вибухівку з фронту поштою: ДБР перехопило майже 300 боєприпасів у Харкові

За чотири роки повномасштабної війни Україна зберегла незалежність і державність: звернення Зеленського

У ніч на 24 лютого Підрозділи Сил безпілотних систем знищили та уразили низку засобів протиповітряної оборони та реактивної артилерії противника. Серед цілей – РСЗВ “Ураган”, ЗРК “Бук-М1”, ЗРГК “Панцирь-С1” та РЛС “Малахіт”.