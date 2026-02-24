        Події

        Мадяр показав знищення російської техніки у ніч на 24 лютого

        Галина Шподарева
        24 Лютого 2026 13:27
        Російська РЛС / Скриншот
        Російська РЛС / Скриншот

        У ніч на 24 лютого Підрозділи Сил безпілотних систем знищили та уразили низку засобів протиповітряної оборони та реактивної артилерії противника. Серед цілей –  РСЗВ “Ураган”, ЗРК “Бук-М1”, ЗРГК “Панцирь-С1” та РЛС “Малахіт”.

        Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді.

        Серед уражених сьогодні вночі засобів протиповітряної оборони та реактивної артилерії противника:

        • РСЗВ “Ураган”, виявлений на вогневій позиції, знищений у Запорізькій області пілотами 7 батальйону “Кайрос” 414 ОБр “Птахи Мадяра”;
        • ЗРК “Бук-М1” виявлений та знищений у районі населеного пункту Свободне Донецької області пілотами 412 ОБр СБС Nemesis;
        • ЗРГК “Панцирь-С1” виявлений та уражений у районі населеного пункту Красносільське в АР Крим (ТОТ) “Птахами” 1 ОЦ СБС;
        • РЛС “Малахіт” виявлений та уражений у районі населеного пункту Новофедорівка в АР Крим (ТОТ) “Птахами” 1 ОЦ СБС.

