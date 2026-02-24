30 доларів за термінал: двоє жителів Одещини намагалися зареєструвати Starlink для росіян

СБУ затримала на Одещині двох громадян України, яких завербували для реєстрації систем Starlink для окупантів. Зловмисникам повідомили про підозру у державній зраді, санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, двоє жителів Ізмаїла – 36-річний безробітний чоловік і його 28-річна безробітна співмешканка – потрапили у поле зору росіян через Telegram-канали із пошуку “легких заробітків”. Зловмисникам запропонували по 30 доларів за незаконну реєстрацію кожного терміналу Starlink, які використовуються представниками РФ.

Реклама

Реклама

“Щоб активувати більше таких пристроїв, фігуранти намагалися залучити до схеми інших осіб. Зокрема, встановлено, що для походу в ЦНАП вони збиралися підібрати когось із місцевих наркозалежних”, – розповіли в СБУ.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога. Задокументовано листування з російськими кураторами, інструкції щодо механізму легалізації обладнання, а також узгодження способів отримання винагороди.

На підставі зібраних матеріалів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.