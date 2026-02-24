Bloomberg: Путін не готовий відмовитися від максималістських вимог — мирні переговори зайшли в глухий кут

Через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення Росії спроби США досягти миру фактично зайшли в глухий кут. Сторони залишаються на жорстких позиціях, а бойові дії перебувають у стані виснажливого протистояння.

Про це пише Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп намагається домогтися завершення війни Росії проти України, однак мирні переговори заблоковані, а ситуація на фронті залишається близькою до патової після чотирьох років бойових дій.

Союзники зазначають, що Вашингтон прагне укласти угоду до 4 липня — дати святкування 250-ї річниці незалежності США. Водночас, за словами високопосадовців Європи та НАТО, немає ознак того, що президент РФ Володимир Путін готовий погодитися на домовленості без задоволення своїх ключових вимог.

Переговори вже зірвали кілька встановлених термінів. Навіть деякі американські чиновники приватно визнають, що не бачать готовності Кремля відступити від своїх максималістських позицій.

Повномасштабна війна, що розпочалася 24 лютого 2022 року, у вівторок перетинає чотирирічний рубіж без будь-яких сигналів швидкого завершення. Це різко контрастує з початковими планами Путіна провести так звану “спеціальну військову операцію” та усунути керівництво в Києві за кілька днів.

Повернувшись до Білого дому в січні 2025 року з обіцянкою швидко завершити найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп зіткнувся з тим, що більш ніж рік дипломатичних зусиль наштовхується на незмінні російські вимоги щодо територій на сході України та питання контролю над найбільшою в Європі атомною електростанцією.

За даними Інституту вивчення війни та проєкту Critical Threats, російські війська контролюють близько 19% території України — лише на один відсотковий пункт більше, ніж три роки тому.

Три раунди тристоронніх переговорів у 2026 році — в Абу-Дабі та Женеві — не дали результату. За словами високопосадовця НАТО, Москва і Вашингтон фактично перевіряють, хто першим піде на поступки в переговорах, які очолюють спецпосланник США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер. Йдеться або про пом’якшення російських “червоних ліній”, що включають повний контроль над Донбасом, або про відмову США від підтримки України.

Попри те що переговори формально називають конструктивними, вони фактично зайшли в глухий кут. Трамп неодноразово висловлював невдоволення повільним темпом процесу, критикуючи Путіна й одночасно закликаючи президента України Володимира Зеленського до поступок.

“Америка дуже чітко заявила, що хоче завершення цієї війни. Тож якщо ми хочемо її завершити, маємо чинити тиск саме на агресора”, — наголосила головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Попри значні втрати на фронті та дедалі більший тиск на економіку, Путін не демонструє готовності відмовитися від територіальних вимог, включно з районами Донецької області, які російські війська так і не змогли повністю захопити. Москва також відмовляється передати контроль над окупованою Запорізькою АЕС.

Україна, своєю чергою, також не відступає. Масовані ракетні й дронові атаки по енергетичній інфраструктурі не змогли зламати населення навіть під час однієї з найхолодніших зим за останні роки.

“Моє послання Путіну просте: я готовий зустрітися. Ми повинні закінчити війну. Крапка”, — заявив Зеленський в інтерв’ю ARD.

Київ відкидає вимоги Москви вийти з укріплених позицій на Донеччині й пропонує припинення вогню вздовж поточних ліній фронту. США просувають ідею створення вільної економічної зони та надання гарантій безпеки Україні. Остаточного рішення щодо Запорізької АЕС немає, хоча Вашингтон наполягає на розподілі контролю.

Деякі союзники України побоюються, що Путін може погодитися на припинення вогню, яке дозволить Трампу заявити про завершення війни, водночас продовживши кампанії саботажу й гібридної війни проти України.

Трамп також висловлював зацікавленість у масштабних економічних проєктах із Росією після завершення війни. Кремль запропонував широке партнерство, а спецпредставник Кирило Дмитрієв заявив про потенційні проєкти на понад 14 трильйонів доларів після скасування санкцій.

За даними сервісу DeepState, за останні три роки Росія просунулася менш ніж на 1% території України. Водночас значні ділянки фронту перетворилися на зони домінування дронів, що ускладнює класичні наступальні операції.

“Стратегія війни тепер спрямована не стільки на захоплення територій, скільки на виснаження ресурсів противника”, — заявив у Лондоні посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав ситуацію на південному напрямку складною, зазначивши, що з кінця січня українські сили повернули під контроль майже 400 квадратних кілометрів.

За оцінками західних чиновників, у січні Україна завдала Росії більших втрат, ніж Москва змогла компенсувати. “Ми бачимо непропорційне зростання втрат”, — заявив міністр Збройних сил Великої Британії Ал Карнс, додавши, що економічна ситуація в РФ стає дедалі нестабільнішою.

Віткофф заявив Fox News, що він і Кушнер сподіваються на “добрі новини в найближчі тижні” та можливість саміту за участі Путіна, Зеленського й, можливо, Трампа.