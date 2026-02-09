ЄС готує санкції проти портів у Грузії та Індонезії через роботу з російською нафтою

Європейський Союз запропонував запровадити санкції щодо портів Кулеві (Грузія) та Каримун (Індонезія) через операції з російською нафтою, повідомляє Reuters. Про це йдеться в документі, підготовленому Єврокомісією та Європейською службою зовнішніх зв’язків.

У разі затвердження запропонованих санкцій європейським компаніям і приватним особам заборонять здійснювати операції з двома згаданими портами.

Як зазначає Reuters, ЄС у межах санкцій проти Росії вперше запропонував запровадити обмеження щодо портів третіх країн.

Реклама

Реклама

Євросоюз готує 20-й пакет санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Його планують ухвалити до четвертої річниці початку війни — 24 лютого.

За даними Reuters, у межах санкційного пакета планують заборонити імпорт металів, зокрема нікелевих злитків, залізної руди, міді та різних видів металобрухту, таких як алюміній. Крім того, ЄС прагне заборонити імпорт солі, аміаку, гальки, кремнію та хутряних шкур.