США перехопили танкер Aquila II російського “тіньового флоту”

Американські військові провели морське перехоплення та огляд танкеру Aquila II в зоні відповідальності INDOPACOM. У Департаменті війни США заявили, що операція відбулася без інцидентів після порушення встановленого карантину щодо санкційних суден.

Про це повідомив Департамент війни США у дописі на платформі X.

За його даними, військові здійснили право візиту, морське перехоплення та висадку на борт судна Aquila II, яке діяло всупереч запровадженому президентом Дональдом Трампом карантину щодо санкційних суден у Карибському регіоні.

When the @DeptofWar says quarantine, we mean it. Nothing will stop DoW from defending our Homeland — even in oceans halfway around the world.



Overnight, U.S. military forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding on the Aquila II without incident in the… pic.twitter.com/kYVAQC5io9 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 9, 2026

У відомстві зазначили, що відстежували судно від Карибського моря до Індійського океану, підкресливши спроможність американських збройних сил діяти в будь-якому домені — на суші, в повітрі та на морі. Там також наголосили на намірі й надалі позбавляти незаконних акторів можливості порушувати встановлені обмеження у глобальному морському просторі.

Aquila II – це танкер під прапором Панами, який входить до «тіньового флоту» РФ та використовується для експорту підсанкційної російської та венесуельської нафти.