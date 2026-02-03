Індія відмовляється від російської нафти

Президент США Дональд Трамп оголосив про укладення торговельної угоди з Індією, яка передбачає зниження американських тарифів на індійські товари до 18%. В обмін Індія погодилася припинити закупівлі російської нафти та знизити торговельні бар’єри, повідомляє Reuters.

Дональд Трамп оголосив про домовленість у соцмережах після телефонної розмови з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, зазначивши, що Індія тепер купуватиме нафту у США та, можливо, у Венесуели.

Представник Білого дому повідомив агентству, що США скасовують штрафне мито у 25% на весь імпорт з Індії, запроваджене через закупівлі російської нафти. Це мито накладалося додатково до 25-відсоткової «взаємної» тарифної ставки, яка діяла раніше.

На тлі новини акції індійських компаній, що котируються у США, зросли. Папери Infosys піднялися на 4,3%, Wipro — на 6,8%, HDFC Bank — на 4,4%, а біржовий фонд iShares MSCI India додав 3%.

Трамп також заявив, що Індія зобов’язалася «КУПУВАТИ АМЕРИКАНСЬКЕ на значно вищому рівні», а також закупити американську енергію, включно з вугіллям, на суму понад 500 млрд доларів, разом із технологіями, сільськогосподарською та іншою продукцією. За його словами, Індія «так само рухатиметься до зниження своїх тарифів і нетарифних бар’єрів проти Сполучених Штатів — ДО НУЛЯ».

Водночас Трамп не навів конкретних деталей щодо термінів зниження тарифів, дедлайну для припинення закупівель російської нафти чи переліку американських товарів, які Індія зобов’язалася купувати. Станом на вечір понеділка Білий дім не оприлюднив президентську прокламацію або повідомлення у Federal Register, необхідні для офіційного набуття чинності змін.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив домовленість у дописі в соцмережі X. «Чудово було сьогодні поговорити з моїм дорогим другом президентом Трампом. Я дуже радий, що на товари, вироблені в Індії, тепер буде знижено мито до 18%. Від імені 1,4 мільярда жителів Індії висловлюю велику подяку президенту Трампу за це чудове оголошення», — написав він.

Торговельний міністр Індії Піюш Гоял заявив, що угода зблизить економіки двох країн і допоможе Індії отримувати технології зі США. Угода з Вашингтоном була оголошена менш ніж за тиждень після підписання Індією торговельної угоди з Європейським Союзом, яка передбачає зниження або скасування тарифів на 96,6% товарів за вартістю.

Індія є третім найбільшим імпортером нафти у світі та покриває близько 90% своїх потреб за рахунок імпорту. Закупівлі дешевшої російської нафти після вторгнення РФ в Україну у 2022 році допомогли Індії знизити витрати, однак останнім часом країна почала скорочувати імпорт з Росії. За даними Reuters, у січні він становив близько 1,2 млн барелів на добу і, як очікується, знизиться до приблизно 1 млн барелів на добу у лютому та 800 тисяч барелів у березні.