Україна нарощує імпорт електроенергії та чекає ракет для ППО — заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ситуації в енергетиці та ліквідації наслідків російських ударів. Найскладніша ситуація залишається у Києві, де без опалення понад 1400 багатоквартирних будинків.

Про це Зеленський повідомив у соцмережі.

У столиці планують збільшити обсяг програми «пакунків тепла», найближчим часом їх роздача має зрости до 40 тисяч, значна частина — саме для киян.

Реклама

Реклама

Під час наради заслухали доповіді щодо ситуації на Київщині, у Харкові та інших містах області, а також на Сумщині, Чернігівщині, Донеччині, Дніпровщині, у Кропивницькому з областю та в низці інших регіонів. Окремо обговорили Херсонщину, де шість населених пунктів перебувають у важких енергетичних умовах через постійні удари безпілотників, що суттєво ускладнює відновлення.

Також ішлося про розширення транскордонної співпраці з Румунією для збільшення можливого імпорту електроенергії в Україну та про ситуацію з атомною генерацією, інфраструктура якої залишається постійною мішенню російської армії. Президент наголосив на потребі посилення захисту й активнішої міжнародної комунікації щодо цієї загрози.

Крім того, з командувачем Повітряних сил ЗСУ та міністром оборони обговорили виконання партнерами домовленостей щодо постачання ракет для протиповітряної оборони. За словами глави держави, має бути чіткий графік отримання пакетів допомоги, а всі інституції повинні працювати над прискоренням постачання, щоб уникнути пауз, які посилюють наслідки російських ударів.