Співробітник київського банку передавав росіянам персональні дані українських військових

У Києві затримали російського агента, який збирав для РФ персональні дані клієнтів банка серед українських військових та волонтерів. Інформацію росіяни могли використати для підготовки терактів, інформаційних диверсій та вербувальних операцій проти українських захисників.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, на росіян працював 40-річний співробітник відділу інформаційної безпеки одного з комерційних банків Києва.

Під час обшуку в нього вилучено чотири смартфони, змінні сім-карти для конспірації і три ноутбуки, на яких він накопичував особисті дані потенційних “цілей”. Також на гаджетах затриманого виявлено його контакти з ФСБ.

Банківський працівник потрапив до уваги російських спецслужб через свою активність у забороненій соцмережі.

“Після вербування агент отримав від куратора з РФ тестові завдання на проведення дорозвідки поблизу пунктів базування Сил оборони у Києві. Для цього банкір у вихідні обходив місцевість і фотографував будівлі, які, на його думку, могли використовувати українські захисники”, – йдеться в повідомленні СБУ.

Згодом він отримав завдання на збір інформації про клієнтів фінустанови з-поміж військових і волонтерів, що відкривали рахунки на допомогу для ЗСУ. Також він мав передати окупантам координати резервного дата-центру, на якому зберігається база даних банку та його користувачів.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.