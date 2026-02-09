В Одесі внаслідок атаки БпЛА загинув чоловік, пошкоджено будинки, авто, фітнес-клуб

Уночі 9 лютого росіяни атакували Одесу ударними БпЛА. Одна людина загинула, двоє постраждали.

Про це повідомили в ДСНС України.

Як уточнив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, унаслідок нічного обстрілу загинув 35-річний чоловік. Також постраждали дві людини, зокрема 19-річна дівчина.

Внаслідок атаки виникла пожежа, горіли два автомобілі та газова труба.

Пошкоджено дах та обладнання на даху 24-поверхового житлового будинку, шість легкових автомобілів, будівлю фітнес-клубу та скління навколишніх будинків.

За іншою адресою пошкоджено триповерхову будівлю, що не експлуатувалася.

До ліквідації наслідків залучалися понад 50 рятувальників та 13 одиниць техніки. На місцях влучань також працювали психологи ДСНС.