        Події

        Дев’ятеро людей поранені внаслідок удару РФ по Дніпровщині

        Галина Шподарева
        9 Лютого 2026 08:02
        читать на русском →
        Пожежа після удару росіян по будинку на Дніпровщині / Фото: Дніпропетровська ОВА
        Пожежа після удару росіян по будинку на Дніпровщині / Фото: Дніпропетровська ОВА

        У ніч з 8 на 9 лютого росіяни атакували безпілотниками місто Шахтарське Дніпропетровської області. Постраждали дев’ятеро людей.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровська ОВА Олександр Ганжа.

        “Через атаку БпЛА у Шахтарському Синельниківського району постраждали дев’ятеро людей, серед них – 13-річна дівчинка”, – йдеться в повідомленні.

        Реклама
        Реклама

        Всі поранені доправлені до лікарні, 57-річна жінка – у важкому стані. Решта постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості.

        Зайнялася триповерхівка, пошкоджені дах та перекриття. Ще в одному багатоквартирному будинку побиті вікна, горів гараж.

        У Васильківській громаді пошкоджено три приватні будинки. Виникла пожежа.

        Наслідки удару росіян по будинку на Дніпровщині / Фото: Дніпропетровська ОВА

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини