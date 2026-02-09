Дев’ятеро людей поранені внаслідок удару РФ по Дніпровщині

Окупанти вдарили безпілотником по будинку на Харківщині: загинули жінка з дитиною

Зайнялася триповерхівка, пошкоджені дах та перекриття. Ще в одному багатоквартирному будинку побиті вікна, горів гараж.

Всі поранені доправлені до лікарні, 57-річна жінка – у важкому стані. Решта постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості.

“Через атаку БпЛА у Шахтарському Синельниківського району постраждали дев’ятеро людей, серед них – 13-річна дівчинка”, – йдеться в повідомленні.

У ніч з 8 на 9 лютого росіяни атакували безпілотниками місто Шахтарське Дніпропетровської області. Постраждали дев’ятеро людей.