        Події

        Окупанти вдарили безпілотником по будинку на Харківщині: загинули жінка з дитиною

        Галина Шподарева
        9 Лютого 2026 07:21
        Рятувальники на місці удару РФ по Харківщині 9 лютого / Фото: ДСНС
        Сьогодні вночі, 9 лютого, російські військові атакували ударними БпЛА приватний сектор міста Богодухів Харківської області. Загинули жінка та дитина, є постраждалі.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        Один із російських дронів влучив по житловому будинку. Виникла пожежа на площі 50 кв. м.

        З-під завалів знищеного вщент будинку рятувальники вилучили тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика. Ще троє людей постраждали.

        Також зафіксовано удар БпЛА окупантів по території одного з населених пунктів Малоданилівської громади Харківського району. Пошкоджено житлову забудову.

        “Є руйнування будинків, господарських споруд, автомобілів та іншого майна”, – розповів голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

        Наслідки атаки РФ на Харківщину 9 лютого / Фото: ДСНС

