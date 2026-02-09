Окупанти вдарили безпілотником по будинку на Харківщині: загинули жінка з дитиною

Сьогодні вночі, 9 лютого, російські військові атакували ударними БпЛА приватний сектор міста Богодухів Харківської області. Загинули жінка та дитина, є постраждалі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Один із російських дронів влучив по житловому будинку. Виникла пожежа на площі 50 кв. м.

З-під завалів знищеного вщент будинку рятувальники вилучили тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика. Ще троє людей постраждали.

Також зафіксовано удар БпЛА окупантів по території одного з населених пунктів Малоданилівської громади Харківського району. Пошкоджено житлову забудову.

“Є руйнування будинків, господарських споруд, автомобілів та іншого майна”, – розповів голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.