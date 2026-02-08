Зеленський назвав умови, за яких люди повертатимуться жити й працювати в українських селах

Президент Володимир Зеленський заявив, що ключем до розвитку українських сіл мають стати інфраструктура, підтримка приватного бізнесу та спеціальні державні програми. За його словами, село залишатиметься важливим для економіки України, зокрема завдяки аграрному сектору.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розвиток українських сіл має ґрунтуватися не на створенні державних підприємств, а на формуванні сприятливих умов для приватного сектору. За його словами, індустріалізація є глобальним процесом, і держава має зосередитися на програмах підтримки та дотаціях, які стимулюватимуть бізнес відкривати виробництва в селах.

Зеленський наголосив, що держава не є ефективним менеджером підприємств, тому її роль полягає у створенні кращих умов для приватних ініціатив. Він зазначив, що в Україні вже діють спеціальні кредитні програми, де умови для сільської місцевості вигідніші, ніж для міст, однак цього наразі недостатньо.

Реклама

Реклама

За словами президента, ключовою проблемою залишається відсутність людей у селах. Навіть за наявності пільгових умов бізнес не буде розвиватися без населення. Для цього, підкреслив Зеленський, необхідно забезпечити повноцінну інфраструктуру.

Президент нагадав, що ще до початку повномасштабної війни в Україні реалізовувалися масштабні плани з будівництва доріг, однак вони переважно стосувалися центральних напрямків. Надалі держава має зосередитися на розвитку локальної інфраструктури в селах.

Він також зазначив, що аграрний сектор залишається сильним навіть в умовах війни. Попри тимчасову окупацію частини територій, скорочення земель і блокування логістики, врожайність та обсяги продажу зросли порівняно з довоєнним періодом. На думку Зеленського, це свідчить про те, що українське село має перспективу й залишатиметься актуальним, хоча для цього потрібен час.