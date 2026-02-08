Скандал у фіналі Нацвідбору на “Євробачення”: Руслану звинуватили в агітації за учасницю

Фінал Національного відбору на «Євробачення», яке цього року відбудеться в Австрії, супроводжувався гучним скандалом. У соцмережах обговорюють дії члена журі Руслани Лижичко під час прямого ефіру.

Обурення в мережі викликав вчинок Руслани, яка під час фіналу публічно закликала українців голосувати за артистку Leléka, яка згодом стала фавориткою глядачів і перемогла. Користувачі соцмереж звернули увагу, що такий заклик прозвучав безпосередньо в ефірі.

У коментарях також згадують минулорічний випадок, коли зі складу журі Нацвідбору виключили солістку гурту Go_A Катерину Павленко через репост матеріалу, який розцінили як підтримку одного з учасників. На цьому тлі дії Руслани, за словами користувачів, залишилися без реакції організаторів.

Оглядачі припускають, що інші фіналісти можуть використати цю ситуацію для оскарження результатів голосування. Під дописами конкурсу в Instagram з’явилася велика кількість критичних коментарів, у яких користувачі називають заклик члена журі прямою агітацією, ставлять під сумнів чесність голосування та вимагають офіційних пояснень або перегляду результатів.