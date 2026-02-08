Генштаб повідомив про ураження складів і пунктів управління противника

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об’єктах противника з метою зниження його наступальних спроможностей. Ураження зафіксовано на тимчасово окупованих територіях та на території РФ.

У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, у ніч на 8 лютого було уражено склад матеріально-технічного забезпечення підрозділу противника в районі тимчасово окупованої Розівки Запорізької області. Напередодні, у районі населеного пункту Красногірське на тимчасово окупованій території Запорізької області, уражено район зосередження живої сили противника.

Також на тимчасово окупованій території Донецької області, в районі населеного пункту Новоекономічне, було уражено пункт управління безпілотними літальними апаратами противника.

Окрім того, за результатами попередніх уражень по Державному центральному міжвидовому полігону Міністерства оборони РФ «Капустин Яр» в Астраханській області підтверджено пошкодження технічної споруди обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажного корпусу та складу матеріально-технічного забезпечення.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. У Генштабі наголосили, що Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу противника.