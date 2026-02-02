        Події

        У районі Курахівки Сили оборони знищили командні пункти росіян й склад БК, — Генштаб

        Галина Шподарева
        2 Лютого 2026 16:08
        Вибухи в окупованому Донецьку / Фото ілюстративне: Supernova+
        Вибухи в окупованому Донецьку / Фото ілюстративне: Supernova+

        У ніч на 2 лютого підрозділи Сил оборони України завдали серії результативних ударів по об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях. Уражено пункти управління різних рівнів, склад боєприпасів і позиції керування безпілотниками.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        У районі Курахівки на тимчасово окупованій території Донецької області уражено два пункти управління противника: полкового та дивізійного рівнів. У тому ж районі зафіксовано влучання у склад боєприпасів, що забезпечував підрозділи росіян.

        Також Сили оборони України завдали ударів по пунктах управління БпЛА у районах Успенівки та Гуляйполя Запорізької області.

        Втрати окупантів уточнюються.


