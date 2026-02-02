У районі Курахівки Сили оборони знищили командні пункти росіян й склад БК, — Генштаб

У ніч на 2 лютого підрозділи Сил оборони України завдали серії результативних ударів по об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях. Уражено пункти управління різних рівнів, склад боєприпасів і позиції керування безпілотниками.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

У районі Курахівки на тимчасово окупованій території Донецької області уражено два пункти управління противника: полкового та дивізійного рівнів. У тому ж районі зафіксовано влучання у склад боєприпасів, що забезпечував підрозділи росіян.

Також Сили оборони України завдали ударів по пунктах управління БпЛА у районах Успенівки та Гуляйполя Запорізької області.

Втрати окупантів уточнюються.