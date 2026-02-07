На Київщині під час ліквідації наслідків удару загинув рятувальник ДСНС

Унаслідок російських ударів Україна втратила ще одного рятувальника під час виконання службових обов’язків. Йдеться про головного майстра-сержанта служби цивільного захисту Михайла Проценка, який загинув на Київщині через обвал конструкцій на зруйнованому об’єкті.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Від ночі рятувальник працював на об’єкті, знищеному російською атакою. Під час ліквідації наслідків стався обвал конструкцій, унаслідок чого він загинув, а його колега дістав тяжкі травми й перебуває в лікарні.

Загалом сили ДСНС цього дня працювали на семи складних локаціях, які зазнали ворожих ударів. Роботи тривають у важких і небезпечних умовах, а рятувальники щоденно продовжують виконувати завдання заради безпеки людей.